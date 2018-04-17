Avukatlara 'boşanma ve mal rejimleri' anlatıldı

MERSİN, () - MERSİN Barosu tarafından Anamur ve Silifke'de görev yapan avukatlara, 'Boşanma ve Mal Rejimleri' konulu seminer düzenlendi.

Seminere Baro Başkanı Ali Er, Anamur İlçe Temsilcisi Işıl Sönmez, Erdemli İlçe Temsilcisi Hülya Yavuz Benzer, Erdemli, Gülnar ve Mut'ta görev yapan avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı. Otelde gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan Er, baronun imkanlarından ilçelerde görev yapan avukatların da eşit şekilde faydalanması için çabaladıklarını ifade ederek, "Mesleğin ve meslektaşlarının hizmetine odaklanmış bir baro olarak, yoğun eğitim programları düzenliyoruz. Anamur ve Silifke'de düzenlemiş olduğumuz seminerden, diğer ilçelerde görev yapan avukatlarımızın da faydalanmasına olanak sağladık. Avukatlar olarak kendimizi sürekli geliştirmek, bilgilerimizi yenilemek zorundayız. Türkiye'de alanında uzman eğitimcileri konuk ederek, meslektaşlarımızın mesleki bilgilerini güçlendirmeye katkı sağlıyoruz" dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Sadık Aydos, 'Boşanma ve Mal Rejimleri' konulu sunum yaptı. Türkiye'de en sık açılan dava türlerinden birisinin boşanma davaları olduğunu belirten Aydos, "Açılan davaların detaylarına bakıldığında ise, mal paylaşımının en öncelikli sorun olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Türkiye'de boşanma ile biten evlilik sayısı her yıl daha da artıyor. Bununla birlikte, boşanmalarda mal paylaşımları sorunu da dikkat çekici seviyelere geldi" dedi.

Aydos, katılımcılara mal rejiminin türleri, mal rejimi sözleşmesi, mal rejimlerinin mirasa etkisi, ortak malların paylaşımı, edinilmiş mallara eklenecek değerler, mal rejiminin nasıl sona ereceği, mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı gibi konular hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Seminer sonunda Başkan Er, Aydos'a teşekkür plaketi takdim etti.



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