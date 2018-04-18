Avukatlar tiyatro sahnesinde

MERSİN, () – MERSİN Barosu üyesi avukatlarının rol aldığı ‘Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım’ adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Mersin Barosu Tiyatro Topluluğu, Haldun Taner’in yazdığı ve Burak Sönmez’in yönettiği oyununu Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi. Oyunu, Barosu Başkanı Ali Er, yönetim kurulu üyeleri, merkez, komisyon ve kulüp başkanları ile çok sayıda avukat birlikte izledi.

Oyunun sonunda avukat oyuncular, Burak Arkalı, Utku Esen, Özge Uslu, Yekta Yıldırım, Seda Şendur Doygun, Durul Doygun ve Elif Kurt meslektaşlarından büyük alkış aldı.

Kültürel faaliyetler kapsamında meslektaşlarının güzel bir oyunu sahnelemelerinin mutluluğunu yaşadığını ve keyifle izlediklerini belirten Baro Başkan Er, "Avukatlar, mesleğini icra etmenin dışında sosyal etkinliklerle de topluma mesaj vermektedir. Profesyonel oyunculuk sergileyen meslektaşlarımı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Er, konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte oyunculara günün anısına teşekkür plaket verdi.

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