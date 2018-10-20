Avukat torundan, avukat dedeye 60. yıl plaketi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - TÜRKİYE'de, halen mesleğini sürdüren en yaşlı avukat olduğu tahmin edilen avukat Mehmet Bahattin İzgi (91), 60. yıl plaketini, 2 yıl önce cübbesini giydirdiği İstanbul Barosu'na kayıtlı torunu Avukat Gülin İzgi'nin elinden aldı.

Antalya Barosu'nun olağan genel kurulu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda başladı. Seçimlerin yarın yapılacağı kongrede bugün meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

Mesleğini sürdüren 1950 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunu 91 yaşındaki Mehmet Bahattin İzgi de 60. yıl plaketi ile ödüllendirildi. İzgi, plaketini almadan önce kürsüde kısa bir anısını paylaştı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Bahattin İzgi, plaketini de torununun vermek istediğini, 2 yıl önce avukatlığa başlayan ve İstanbul Barosu'na kayıtlı torunu Gülin İzgi'nin tören için Antalya'ya geldiğini belirtti.

Torununa iki yıl önce avukatlık cübbesini giydirdiğini hatırlatan Mehmet Bahattin İzgi, “Torunum da o gün 60. yıl plaketini kendisinin vermek istediğini söylemişti. Şu an kendisi aramızda ve plaketi onun elinden alacağım" dedi. Konuşmasının ardından İzgi'ye plaketi torunu Gülün İzgi ve Baro Başkanı Polat Balkan tarafından verildi. Gülin İzgi, plaketini verdikten sonra dedesinin elini öptü. Salondakiler, dede-torunu uzun süre alkışladı.

Avukatlık yaparken dedesinin tecrübelerinden faydalandığını belirten Gülin İzgi, dedesinin bayrağını gelecek nesillere ulaştıracağını söyledi.

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