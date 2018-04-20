Avukat Özgür Aksoy Şiir Ödüllerini kazananlar açıklandı

Geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi planlanan ‘Av. Özgür Aksoy Şiir Yarışması’nın sonuçları, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, jüri üyelerinden Sayman Av. Metin Öztosun, Av. Tekin Öztürk ve Av. Murat Özdemir tarafından açıklandı.
Hukukçular, hukuk öğrencileri ve adliye çalışanları arasında düzenlenen ‘özgürlük, adalet ve aşk’ temalı şiir yarışmasına rumuzları ile 54 şiir katıldı. Bursa Barosu Başkanlığı’nca oluşturulan 7 kişilik değerlendirme jürisi yazar, oyun yazarı, gazete yazarı, şair, müzisyen ve tiyatro oyuncusu avukatlardan oluştu. 7 kişilik jüride Av. Pelin Yılmaz, Av. İzzet Boğa, Av. Şakir Çalışkan, Av. Metin Öztosun, Av. Buket Gülçin Özel, Av. Tekin Öztürk ve Av. Murat Özdemir yer aldı.
Şiirler jüri tarafından değerlendirildi, ödül kazananlar şunlar:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: SAÇLARIMA TAKILI SEVGİ FISILTILARI şiiri ile Av. Servet SARICA
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
BENİ MERAK ETME şiiri ile Kübra Tuğçe Özden
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:
KÖR BIÇAK şiiri ile Av. Halis YILDIRIM
MANSİYONLAR:
KIRMIZI AŞK şiiri ile Av. Temindar HASANHANOĞLU
ÖZGÜRLÜĞÜM AŞKIMDIR BENİM şiiri ile Stj. Av. Kubilay SAYDAN
ATEŞ-İ AŞK şiiri ile Rana Nuran ÖZKÖKELİ
BOZKIR rumuzlu DAİR şiiri ile Av. Saygun ÇELEBİ
ZEYTİN ÇİÇEĞİ rumuzlu ARAYIŞ şiiri ile Av. İsmail İŞEL
AKDENİZ GAZELİ şiiri ile Abdullah Talha ASLAN
Ödül töreni 24 Nisan günü Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Baro Hizmet birimindeki Avukat Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda yapılacak.