Avukat Özgür Aksoy Şiir Ödüllerini kazananlar açıklandı

BURSA Barosu’nun, geçen yıl temmuz ayında Gemlik’te görevinden ötürü uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Av. Özgür Aksoy anısına düzenlediği şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği, ‘Saçlarıma Takılı Sevgi Fısıltıları’ başlıklı şiiriyle Av. Servet Sarıca elde etti.

Geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi planlanan ‘Av. Özgür Aksoy Şiir Yarışması’nın sonuçları, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, jüri üyelerinden Sayman Av. Metin Öztosun, Av. Tekin Öztürk ve Av. Murat Özdemir tarafından açıklandı.

Hukukçular, hukuk öğrencileri ve adliye çalışanları arasında düzenlenen ‘özgürlük, adalet ve aşk’ temalı şiir yarışmasına rumuzları ile 54 şiir katıldı. Bursa Barosu Başkanlığı’nca oluşturulan 7 kişilik değerlendirme jürisi yazar, oyun yazarı, gazete yazarı, şair, müzisyen ve tiyatro oyuncusu avukatlardan oluştu. 7 kişilik jüride Av. Pelin Yılmaz, Av. İzzet Boğa, Av. Şakir Çalışkan, Av. Metin Öztosun, Av. Buket Gülçin Özel, Av. Tekin Öztürk ve Av. Murat Özdemir yer aldı.

Şiirler jüri tarafından değerlendirildi, ödül kazananlar şunlar:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: SAÇLARIMA TAKILI SEVGİ FISILTILARI şiiri ile Av. Servet SARICA

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

BENİ MERAK ETME şiiri ile Kübra Tuğçe Özden

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

KÖR BIÇAK şiiri ile Av. Halis YILDIRIM

MANSİYONLAR:

KIRMIZI AŞK şiiri ile Av. Temindar HASANHANOĞLU

ÖZGÜRLÜĞÜM AŞKIMDIR BENİM şiiri ile Stj. Av. Kubilay SAYDAN

ATEŞ-İ AŞK şiiri ile Rana Nuran ÖZKÖKELİ

BOZKIR rumuzlu DAİR şiiri ile Av. Saygun ÇELEBİ

ZEYTİN ÇİÇEĞİ rumuzlu ARAYIŞ şiiri ile Av. İsmail İŞEL

AKDENİZ GAZELİ şiiri ile Abdullah Talha ASLAN

Ödül töreni 24 Nisan günü Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Baro Hizmet birimindeki Avukat Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda yapılacak.