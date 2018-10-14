Avukat Altun yeniden başkan oldu

BURSA, () - BURSA Baro Başkanı avukat Gürkan Altun yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde Gerçekleştirilen Bursa Barosu olağan genel kurulunda Avukat Gürkan Altun ile Avukat Şerafettin Yavuz başkanlık için yarıştı. Birliktelik havasında geçen seçimlerde 3 bin 224 avukat sandığa gitti. Mevcut başkan avukat Gürkan Altun geçerli oyların bin 533'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer aday avukat Şerafettin Yavuz ise geçerli oyların bin 43'ünü aldı.

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