Avsallar Mahallesi'ne yeni park

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi, Avsallar Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırıyor. Geçen günlerde 1535 metrekarelik alana projelendirilen parkın yapım aşamasında da sona gelindiği açıklandı.

Alanya'nın tüm mahallelerinde yaşam alanları ve çocuk oyun alanlarının sayısı hızla artıyor. Mahalle ve kırsal alanlarda bulunan mevcut parklardaki yıpranmış oyun grupları yenileniyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Avsallar Mahallesi Naltaş Sokak'taki 1535 metrekarelik yeşil alan için park projesi çizilirken, yapım çalışmalarında sonuna gelindi. İçerisinde basketbol sahası, dinlenme alanları, çocuk oyun aletleri, dış mekan spor aletleri olan parkın peyzaj çalışmaları yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

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