Avrupalı Yatırım Fonları Türkiye Danışmanı, Ovit'i inceleyecek

RİZE, () - RİZE'de, Bakanlar Kurulu kararı ile Kış Turizm Sporları Merkezi ilan edilen 2640 rakımlı Ovit Dağı'nda kayak tesisi kurulması için Avrupalı Yatırım Fonları Türkiye Danışmanı bölgede inceleme yapacak.

Rize'nin 2640 rakımlı Ovit Dağı'ndaki kar kalitesi ve sezonun uzunluğu dünya çapında ilgi uyandırdı. Bu kapsamda Avrupalı Yatırım Fonları Türkiye Danışmanı Salih Çaka Bademli, Rize'ye geliyor. Rize Valiliği ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü , Orman Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) yetkilileri ile bir araya geleceği öğrenilen Salih Çaka Bademli, Ovit Dağı'nda durum raporları, kurumların bölge ile ilgili görüşleri, eylem planları, yerel destekler gibi konuların görüşeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekşioğlu Vakfı'nın uzun yıllar basın danışmanlığını yapan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev alan Ortanizatör-Sunucu Necati Selvitop, Ovit Yaylası'nın kar kalitesinin üst düzeyde olduğu bir bölge olduğunu söyledi. Böylesine önemli bir özelliğin yabancıların da ilgisini çektiğini anlatan Selvitop, bölgeye yabancı yatırımcılar tarafından kayak tesisi kurulması için çalışma planlandığını açıkladı. Selvitop, "Avrupalı Yatırım Fonları Türkiye Danışmanı ile Rize'ye geleceğiz. Ovit Yaylası Kayak merkezi ile ilgili bilgi ve belgeleri, konumunu yerinde inceleyeceğiz. Bu kapsamda Rize Valiliği öncülüğünde bir toplantı yapmak arzusundayız. Bölgemiz adına önemli bir yatırım olabilir" dedi.