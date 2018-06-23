Avrupalı gençler Karşıyaka'da buluştu

Çeşitli eğitimler için her yıl onlarca genci yurtdışına gönderen Karşıyaka Belediyesi, bu kez Erasmus+ Gençlik Programı ile yabancı konuklarını ağırladı. 6 farklı ülkeden 32 genç, 'Dezavantajlı gençlerin sanat yoluyla sosyal entegrasyonu' konusunda eğitim aldı.

İtalya, İspanya, Litvanya, Letonya, Polonya ve Romanya'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler, kendi ülkelerinde, gönüllü gençlik çalışmalarına katılanlar arasından seçildi. Yamanlar Gençlik Merkezi'nde bir hafta boyunda konaklayan yabancı öğrenciler, 'Dezavantajlı gençlerin sanat yoluyla sosyal entegrasyonu' konusunda eğitim aldı. Engelli gençlerin hangi sanatsal projeler ile sosyal yaşama uyum sağlayabileceğinin yolları arandı. Gençlere, Litvanya'dan gelen iki eğitmen de eşlik etti.

Yabancı konuklar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı da makamında ziyaret etti. Karşıyaka'daki deneyimlerini Başkan Akpınar ile paylaşan gençler, konukseverlikleri için teşekkür etti. Başkan Akpınar, "Karşıyaka; Türkiye'nin hatta belki de dünyanın en özel kentlerinden biridir. Sosyal yapısıyla, insanlarının yaşama bakış açısıyla fark yaratan Karşıyakamızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu programda aldığınız eğitimler ve gençler için yapacağınız çalışmalar, bir Kelebek Etkisi ile tüm dünyayı saracaktır. Sizler, sistemin gönüllü birer çalışanı olarak çevrenize örnek olacaksınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI