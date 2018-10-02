Avrupalı gençler, hayvan hakları için Çorlu'da

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İsveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 35 hayvan hakları savunucusu gençten oluşan heyet, hayvan haklarının önemine dikkat çekmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak için buluştu.

Erasmus+ Programı Gençlik Değişimi Projesi kapsamında gerçekleşen proje faaliyetlerine katılan gençler, Çorlu Hayvan Bakımevi'ne ziyarette bulundur. Veteriner Buse Çavdar'dan bakımevinin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alan gençler, bakımevinde bulunan hayvanlar ile bir araya gelme fırsatı da yakaladılar. Projenin yasal temsilcisi Müslüm Doğanay, Çorlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren hayvan bakımevinin Trakya Bölgesi'nin en iyi hayvan bakımevi seçildiğini ve bu kapsamda ziyaret ettiklerini belirterek, "Projemizle hayvan hakları ve hayvanların korunması konusunda ülkemizde yapılan çalışmaları tanıtma fırsatı yakaladık. Bugün burada İsveç ve Danimarka gibi Avrupa Birliği'nde en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerin gençleri bulunmakta. Ancak onlar da dahil tüm katılımcılar ülkemizdeki çalışmalar, hayvanlara verilen değer ve ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültürel zenginlik karşısında mest oluyorlar. Bizim projemizdeki en büyük kazancımız da ülkemizle ilgili önyargıların yıkılarak daha iyi şekilde tanıtımlar yapabilmemizdir. Bugün hayvan hakları konusunda ülke standartlarımız diğer ülkelerden daha üst seviyelerde. Ülkemize gelen genç arkadaşlarımız bazı ülkelerde hayvanlara bizdeki kadar değer ve önem verilmediğini gördüler. Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi de verdiği hizmet ile en iyi örneklerden biri durumunda" dedi.

Erasmus+ Programı Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevini ziyaret eden gençler Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a verdiği destekten için teşekkür ederken, gençlere aşure ikram edildi.

Çorlu'ya gelen İsveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 35 genç, 4 Ekim Dünya Hakları Günü'nde

Cumhuriyet Meydanı'nda kendi ülkelerinde çektikleri fotoğraflardan oluşan bir de sergi açacaklar.