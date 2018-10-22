Avrupalı gençler Adana’nın gönüllü turizm elçisi oldu

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erasmus Günleri’ne katılan Avrupalı 100 genç, Çukurova’nın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulup, gönüllü turizm elçisi oldu. Avrupa Birliği’ne (AB) üye 28 üye ülkenin vatandaşları, Başkan Hüseyin Sözlü ve Türk akranlarıyla birlikte Adana’nın tanıtım filminde de rol aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, AB’ye dahil olan ülkelerin öncülüğünde başlatılan ve Avrupalı kimliği yaratmak, bilgi toplumu inşa etmek gibi temel hedefleri olan eğitim programı Erasmus kapsamında 28 ülkeden 100 üniversite öğrencisini misafir etti.

TÜRK ARKANLARIYLA KAYNAŞTILAR

Ulusal Ajans, Çukurova Üniversitesi Teknokent, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Girişim Elçileri Programı, Adana Proje Forumu, Sarıçam Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi’nin desteklediği Erasmus Günleri’nde Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dan öğrenciler 100 Türk akranıyla bir araya geldi.

TARİHİ TAŞKÖPRÜ’DE TANITIM FİLMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün rehberliğinde buluşan Avrupalı gençler, Çukurova Üniversitesi Teknokent’teki konferansın ardından Adana’nın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini çıplak gözle görme ve yakından tanıma fırsatı buldu.

Avrupalı gençler, tarihi Taşköprü’de çekilen tanıtım filminde de Başkan Hüseyin Sözlü ile birlikte rol aldı. 8 bin yıllık geçmişiyle medeniyetlere beşiklik eden Adana’nın zenginliklerinin anlatıldığı 6 dakikalık videoda Erasmus programına dahil olan öğrencilerin performansı beğeni topladı.

VARDA KÖPRÜSÜ VE KAPIKAYA KANYONUNA HAYRAN KALDILAR

Erasmus etkinliğinin ikinci gününde ise Avrupalı gençler ekoturizmde yıldızı parlayan Karaisalı ilçesini gezdi. Hicaz demiryoluna geçit veren tarihi Varda Köprüsü ile gezginlerin gözdesi Kapıkaya Kanyonu’nu gezen Avrupalı gençler, çektikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Adana’nın sahip olduğu güzellikleri tüm dünyaya tanıttı. Karaisalı’da yöresel yemeklerin tadına bakan Avrupalı gençler, güzel anılarla ülkelerine döndü.



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