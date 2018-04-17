Avrupa Şampiyonu öğrencilerle buluştu

ANTALYA, () - AVRUPA Şampiyonu Milli Güreşçi Yunus Emre Dede, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi öncesi Yunus Emre Dede'nin Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olduğu ve yüksek lisans eğitimine devam ettiği belirtilerek, Türkiye, Avrupa ve Dünya düzeyindeki başarıları anlatıldı. Yunus Emre Dede'nin anne ve babasının da izleyici olarak katıldığı söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa ve dünya çapında elde ettiği başarılarda annesi ve babasının katkısının büyük olduğunu söyleyen Dede, “Müsabakalara mutlaka annemin ve babamın desteğini alarak başlarım. Başarılarımın sırrı milli ve manevi değerlerimize layık olmak için çok çalışmaktan geçiyor. Sadece çok çalışmak değil disiplinli çalışmak da çok önemli. Eğer disiplinli devam edilmezse başarıda sürekliliği elde etmek zor. Uluslararası alanda kürsüye çıkıp İstiklal Marşımızı duyurmak gurur verici. Başarılarımı daha da ileri taşımak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Gençlerin güreşe sahip çıkması gerektiğini kaydeden Dede, güreşin yaygınlaşmasındaki temel noktalara değinerek elde edilen başarıların medyada daha fazla yer almasını dilediklerini belirtti. Söyleşi sonunda Yunus Emre Dede'ye Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Bekir Erol ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İsmail Akgün tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

FOTOĞRAFLI