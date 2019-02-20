Avrupa'nın '12 Yıldız Şehri Ödülü' 5'inci kez Karşıyaka'nın

İZMİR'in Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden '12 Yıldız Şehri' unvanını 5'inci kez almaya hak kazandı.

Katılımcı demokrasi anlayışıyla insan haklarına saygılı projeler üreten Karşıyaka Belediyesi; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına 5'inci kez layık görüldü. Karşıyaka Belediyesi, bugüne kadar hayata geçirdiği örnek hizmetleri göz önünde bulundurularak ödüle ulaştı. Fransa'nın Strazburg kentindeki ödül törenine Karşıyaka Belediyesi'nin yanı sıra, aday kentlerin temsilcileri de katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da törende örnek proje ve hizmetlerini anlatan bir sunum yaptı.

'MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'

Ödülü 5'inci kez Karşıyaka'ya getirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Avrupa Konseyi'nin '12 Yıldız Şehri' unvanını 5'inci kez almanın gururunu yaşıyoruz. Katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar nedeniyle verilen bu ödül, Karşıyakamıza yeni proje ortaklıkları ve stratejik işbirliklerinin kapılarını açacaktır" dedi.

ÖDÜL İÇİN NELER YAPILDI?

12 Yıldız Şehri Projesi kapsamında, 2018 yılı için belirlenen 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı, danışma ve bağlılık' ana temasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Mahalle toplantıları, aktif şehir organizasyonları, sosyal sorumluluk uygulamaları, Gençliğin Belediyesi Projesi gibi toplumsal katılımcılığı artıran çalışmalar, ödülün bir kere daha Karşıyaka'ya getirilmesinde etkili oldu.

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