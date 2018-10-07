Avrupa Kuş Gözlem Günü, Ayvalık’ta kutlandı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Avrupa Kuş Gözlem Günü, Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu (AYKUŞ) tarafından gözlem ve bilgilendirme etkinlikleri ile kutlandı.

Dünya Kuşları Koruma Kurulu'nun (Bird Life International) üyelerince her yıl ekim ayının ilk hafta sonu, tüm dünyada kutlanan Avrupa Kuş Gözlem Günü için Ayvalık’ta etkinlik düzenlendi. Yöre popülasyonu istatistiklerine katkı ve Ayvalık’ın kuş potansiyeline dikkat çekmek için Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu ve TEMA Ayvalık Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Ayvalık Belediyesi de destek verdi.

Etkinlik kapsamında, Ayvalık Belediyesi Zeytin Çekirdekleri öğrencileri, TEMA Ayvalık gönüllü öğrencileri ile katılımcılara belgesel film sunumu ve kuş gözlemi yaptırıldı. Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Nilgün Kaya tarafından, Dünya Kuşları Koruma Kurulu tarafından dünya çapında düzenlenen, Türkiye’de Bird Life İnternational’ın ortağı Doğa Derneği koordinesinde gerçekleşen etkinliğin neden yapıldığı hakkında bilgi verildi.

Bu sene Avrupa’da 38 ülkenin katılımıyla Türkiye'de bu etkinliğin 21 yerde gerçekleştirildiğini belirten Nilgün Kaya, “Ayvalık bu 21 noktadan biri. Her yıl 6-7 Ekim tarihlerinde bu etkinliğin yapılmasındaki ana neden, kuşların bahar aylarında üremek için kuzeye, bir de kışı geçirmek için Afrika’ya yaptıkları uzun ve zorlu yolculuğa dikkat çekmek. Kuşların ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini hatırlatmak. Yaban hayatımızın çok belirgin ve renkli bir parçası olan kuşlar uzun yıllar boyunca doğal çevremizin sağlığının kilit göstergeleri olarak kullanılmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de avcılık, tuzakla yakalama, zehirlenme, yumurta toplama, yüksek gerilim hatları, rüzgar türbinleri gibi doğal olmayan bariyerler gibi doğrudan türe yönelik tehditler ile yaşam alanlarının bozulması ve kaybı gibi nedenlerle pek çok kuş türünün popülasyonu azalmaktadır. Kuşların en az 150 milyon yıldır yeryüzünde olduğunu biliyoruz. Unutmamak gerekir ki bir canlı öldüğünde insanlık küçülür. Önce kuşlar sonra sıra bize gelir. Hedefimiz ve dileğimiz insanın bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu, var oluşunun doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasını gerektirmeyecek bir yaşam tarzını geliştirdiği bir dünyaya ulaşmak” dedi.

AYVALIK TÜRKİYE’DEKİ 135 SULAK ALANDAN BİR TANESİ

Ayvalık Tuzlasında yapılan kuş gözlemi sırasında TEMA Ayvalık Şubesi, Ayvalık’ın sulak alanları hakkında bilgi verdi. Minik TEMA’cılar tarafından okunan bildiride, sulak alanların yeraltı suları için rezerv oluşturduğu, taşkınları önlediği, yöre iklimini dengelediği ve zehirli atıkları arıttığı belirtildi.

TEMA Ayvalık Temsilcisi Haluk Aysu ise. ‘Ayvalık sulak alanları Türkiye’de bulunan 135 uluslararası öneme sahip sulak alandan bir tanesi. Ayvalık’ta deniz canlıları için mercanlar neyse karada da sulak alanlar o. Plansız yapılaşma nedeniyle parçalanmış olsa da Ayvalık Sulak alanlarının hala bölge insanları ve diğer canlılar için bir yaşam kaynağı ancak sulak alanların korunması yönetmeliğinde adı geçse de henüz bir yönetim planından yoksun. Şeytan Sofrası lagünü, Sarımsaklı su basar çayırları ve Ayvalık tuzlası bu korunmayan cennet köşelerden” diye konuştu.

Eğitim sonrası yapılan gözlemde; 450 flamingo, 140 karabatak, 95 gümüş martı, 20 karabaş Martı, 1 kara leylek, 1 tepeli pelikanın yanı sıra 2 küçük ak balıkçıl, 1 gri balıkçıl sayımı yapıldı. Etkinliğe, 25 ‘i yetişkin, 21’i çocuk toplam 46 kişi katıldı.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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