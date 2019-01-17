Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyum toplantısı yapıldı

AVRUPA İşletmeler Ağı Konsorsiyumu toplantısı Erciyes Teknopark ev sahipliğinde Erciyes'te gerçekleştirildi.Erciyes Teknopark, ODTÜ Teknokent, Konya Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası ve KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü'nün bulunduğu, Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumu Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda 2019 yılının planlamasının yapıldığını ifade eden Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, "Avrupa İşletmeler Ağı’nın fayda ve verimliliğini arttırmak adına ağın Anadolu bölgesindeki temsilcilikleri Erciyes Teknopark’ın ev sahipliğinde Erciyes’te bir araya geldi. İki gün boyunca süren toplantıda 2018 yılına ait genel değerlendirmeler ve performans göstergeleri gözden geçirilerek, 2019 yılına ait yeni hedefler görüşüldü" dedi.AVRUPA İŞLETMELER AĞI NEDİR?Avrupa İşletmeler Ağı 60’dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3 binin üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ'lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Firmaları, dış ticaret, uluslararası iş birlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak Avrupa İşletmeler Ağı partner kuruluşlarının temel hedefleri arasında yer almaktadır.

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