Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Çeşme'de yürüyüş ve bisiklet etkinliği

İZMİR'in Çeşme Belediyesi tarafından ilçede, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenlendi.

Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle Çeşme Belediyesi tarafından ilçede, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında program düzenlendi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı olan Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, belediye meclis üyeleri, öğretmenlerinin gözetiminde çok sayıda öğrenci ve vatandaş, yürüyüş ve bisiklet etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesinde Kaymakam Kara ve Başkan Dalgıç, birer konuşma yapıp katılımcılara teşekkür etti. Ardından etkinliklere geçildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren çok sayıda bisikletli, kale ve marina önünden geçerek, çevreyolu güzergahından Ilıca yoluna tur attı. İki trafik aracının da eşlik ettiği bisikletli grup, daha sonra Ilıca yolu üzerindeki trafo kavşağından Çeşme yönüne doğru geri döndü. Çok sayıda öğrencinin de bulunduğu bisikletli grup, Çeşme Çarşısı girişindeki meydana kadar pedal çevirip, etkinliği tamamladı. Yürüyüş etkinliğine katılan grup ise Çeşme Çarşısı, Kale, Marina, çevreyolu güzergahını izleyerek, Migros kavşağından Çeşme Çarşısı girişindeki meydana kadar yürüdü. Çarşı girişindeki meydanda zumba eğitmeni Burçay Cesur Yapıcıoğlu öncülüğünde yapılan zumbayla program sona erdi.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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