ANKARA, () - BATI Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) ile Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BAGİAD) tarafından düzenlenen ‘Avrupa Çevre Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncer ve çok sayıda iş insanı katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncer, Avrupa Çevre Temizlik Platformunun Türkiye Çevre Ödülüne layık görüldü. Ödülün çok anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de gecekonduyu tarihe gömdük. Yaşanabilir bir kent için uğraş veriyoruz. Beton yığını için değil yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz. Ben göreve geldiğimde Yenimahalle’de yaşayan biri olarak ilçenin eksikliklerini biliyordum. Bunları gerçekleştirdim. Kaynakları verimli kullandım. Sağlıklı bir yaşam sağlıklı bir çevre ile olur” dedi.

Aile içinde yaşanan anlaşmazlıkların şirketler için kötü bir sonuç doğurduğunu belirten Tuncer de, “Şirketler kuruluşlarından 10 yıl sonra genelde kapanıyor. Niçin? Çünkü kurumsallaşma problemi var. Geçmişten tecrübenin aktarılamaması problemi var. Sanayicilik kültürü yok. Bunlar olmadan bir işi yürütmek, yönetmek mümkün değil. Aile için de yaşanan anlaşmazlıklar ve tecrübesizlik maalesef şirketlerin yok olmasına sebep oluyor” diye konuştu.

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