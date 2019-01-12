'Avrupa Birliği bizi davul zurna ile davet edecek'

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’ konulu panelde konuşan Stratejist Erkan Özyiğit, Türkiye’nin kendi tarihini kendisi yazar hale geldiğini, son yıllarda sergilenen politika ve yapılan operasyonlar nedeniyle ülkenin özgüveninin ortaya çıktığını söyledi. Özyiğit, “Yazın bir kenara, Avrupa Birliği’nin bizi davul zurna ile davet edeceği, çağıracağı günler geliyor” dedi.

Büyük ilgi gören etkinlik, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında hizmete alınan Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Halka açık panelde uluslararası politikalar, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı takındığı tavırlar, iç ve dış politika, ekonomik durum ve teknolojik gelişmeler üzerinde duruldu. Kanal 24 Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Türkiye’nin günümüzde ‘30 yıldır hüküm süren terörün bir 100 yıl daha devam etmemesi adına’ mücadele verdiğini söyledi. Başta Amerika olmak üzere Avrupa devletlerinin özellikle Suriye hattını kullanarak Türkiye’de terörün hortlatılması adına stratejiler geliştirdiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de düşmanca bu tavra karşılık etkin bir karşılık verdiğini kaydeden Çiçek, Orta Doğu’daki terör koridorunu parçalayan adımların güçlenen savunma sanayisi sayesinde yapıldığını belirtti. Genel Yayın Yönetmeni Çiçek, konuşmasında, doğru adamlarla doğru zamanda sonuç alınabildiğini vurguladı. Geçmiş cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’ın doğru adam olduğunu fakat kendi zamanında gerekli alt yapıyı bulamadığını, bunun da o dönemde mümkün olmadığını söyleyen Çiçek, Başkan Erdoğan’ın doğru zamanı yakaladığını ifade etti. Türkiye’nin şu anda dış politika ve savunma sanayisinde verdiği cevapların muhteşem olduğunu, Suriye’deki terör koridorunun sergilenen kararlı duruş sayesinde parçalandığını, Batı devletleri tarafından hazırlanan stratejilerin bir bir çöpe gittiğini kaydeden Çiçek, “O yüzden sık sık saldırıya uğruyoruz. Başkan Erdoğan, doğru adam. Risk alarak, onca sıkıntılı duruma rağmen pes etmeyerek sonuç aldı, almaya devam ediyor. Gerçekten iyi gidiyoruz. Bağımsızlık sadece kuru söylemlerle olmuyor. Ekonomik olarak da iç ve dış politika olarak da operasyonel güç anlamında da bağımsız olmalıyız. Kendi kararlarımızı kendimiz almalı, bunları hiçbir engelle karşılaşmadan uygulamalıyız. Bağımsızlık budur. Şu anda da bu gerçekleşiyor” dedi.

Stratejist Ertan Özyiğit ise Türkiye’nin kendi tarihini kendisi yazar hale geldiğini ifade etti. Son yıllarda sergilenen politika ve yapılan operasyonlar nedeniyle ülkenin özgüveninin ortaya çıktığını belirten Özyiğit, “Yazın bir kenara, Avrupa Birliği’nin bizi davul zurna ile davet edeceği, çağıracağı günler geliyor. Hazırlık yapın buna” diye konuştu. Türkiye’nin Orta Doğu’da büyük olma zorunluluğunun bulunduğunu kaydeden Özyiğit, “Amerika, bir yere girer ve tüm para benim olsun der. İngiliz, para kimin olursa olsun, ben yönetirim der. Şu anda Türkiye’nin attığı adımlarla bu algı parçalanıyor” şeklinde konuştu. Özyiğit, yaptığı konuşmada, Rothschild Ailesi’yle verilen mücadele sebebiyle Amerika’nın çok yakında 1929’dakine benzer bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalacağını savundu.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç de Orta Doğu coğrafyasındaki problemin jeopolitik değil teopolitik olduğunu kaydederek, yaşanan sıkıntıların hiçbir zaman sona ermeyeceğini söyledi. Şu anda dünyada sınırların yeniden belirlendiğini, Türkiye’nin de etkili politikası sayesinde bu belirlemede aktif rol oynadığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Eğer devletlerin yeniden oluştuğu bu dönemde eski reflekslerimizle hareket etseydik, savrulmuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. Allah, bu millete acıdı. Şükür ki 15 Temmuz’dan sonra bağımsız politikalar üretebilen, sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirebilen bir ülke haline geldik” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ve Kültür AŞ Genel Müdürü Fehim Ferik tarafından panelistlere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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