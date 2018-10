'Avrupa Başarı Ödülü' 2'nci kez Tarsus Belediyesi'nin

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediyesi, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından her yıl düzenlenen Global Mükemmellik Ödülleri'nde 'Avrupa Başarı' ödülüne üst üste 2'nci kez layık görüldü.

Avusturya’nın başkenti Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda düzenlenen ödül törenine dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 500 kişi katıldı. Ödüle layık görülen 8 kuruluş arasında Tarsus Belediyesi'nin yanı sıra Sakarya Üniversitesi de yer aldı.

Ödüle ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Şevket Can, "EFQM mükemmellik modelini 2008 yılından bu yana kurumumuzda uygulayarak, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek ve bunun sonucunda vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacındayız. Uyguladığımız mükemmellik modeli yaklaşımlarını değerlendirmek, kendimizi geliştirmek hedefi ile ölçme ve değerlendirme yapılan mükemmellik aşamaları tanıma programına katılarak mevcut durumumuzun karşılığı olan ödülleri almaktayız. Aldığımız tüm bu ödüller; Tarsus'a, bizi destekleyen ve her zaman arkamızda itici güç olan vatandaşlarımıza ve meclis üyelerimiz dahil tüm çalışanlarımıza armağan olsun" dedi.



