Avni Tolunay Caddesi'nde düzenleme

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa ilçesindeki Avni Tolunay Caddesi'ne asfalt yenileme çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, modern şehircilik hizmetleri doğrultusunda kent merkezinde deforme olan yolları yenileyerek konforlu hale getiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Avni Tolunay Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yapıyor. Ulaşım Master Planı çerçevesinde, yağmursuyu altyapı çalışmaları, refüj kaldırım yenilenmesi, asfalt üst yapı yenileme çalışmaları ile 4 kavşak düzenleme çalışmasını içeren proje 2 etaptan oluşuyor.

2 MİLYON 800 BİN LİRAYA MAL OLACAK

Toplam 1610 metre uzunluğundaki güzergâhtaki çalışmaların bin metrelik birinci etabında sona gelindi. Narenciye Caddesi ile Perge Bulvarını kapsayan bölümün kuzey aksı alt ve üstyapısıyla tamamlandı. Güney aksında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Perge Bulvarı ile Çınarlı Caddesi arasında kalan ikinci etabın da yakında başlayacağını söyledi. Toplam yatırım maliyeti 2 milyon 800 bin lira olan proje tamamlandığında Avni Tolunay Caddesi modern bir ulaşım aksına ulaşacak.

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