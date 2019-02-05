Avlanmada kullanılması yasak gümeler yıkıldı

ELAZIĞ’da avcılıkta kullanılması yasak olan gümeler, ekipler tarafından yıkıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avlanma ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmada Keban baraj gölü kıyısında Yurtbaşı Beldesi ile Yünlüce, Çağlar, Yenikapı, Elmapınarı, İçme ve Şahsuvar köylerinin çevresinde yapılan kaçak gümeler tespit etti. Ekipler, avlanmada yasak olan üstü kapalı ve korunaklı gümeleri yıktı. Ayrıca, avcılık belgesi olmadan yasadışı avlanan 2 kişiye de idari para cezası uygulandı.

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