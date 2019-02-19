Avdancık Köprüsü hizmete açıldı

OSMANGAZİ Belediyesi tarafından Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi’ni birbirinden ayıran dere üzerine inşa edilen Avdancık Köprüsü, düzenlenen törenle açıldı. Açılışı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasında yıllar önce tek yönlü olarak inşa edilen ve artan araç trafiğiyle birlikte ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına neden olan mevcut köprünün yerine yeni ve modern bir köprü inşa etti. Mevcut köprünün hemen yanına inşa edilen Avdancık Köprüsü, 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğuna sahip. Her iki yönde 1.5 metre genişliğinde yaya yolunun da yer aldığı köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy Mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik sorununa çözüm getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avdancık Köprüsü’nün açılış töreninde yaptığı konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek başladı. Başkan Dündar, “Geçtiğimiz Cuma günü Bursa’mıza teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kente kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin resmi açılışını yaptı. Müzemizi gezen ve çok beğendiğini dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, yapmış olduğunuz tüm toplantılarda, törenlerde ve görüşmelerde benim selamımı Bursalı vatandaşlarımıza iletin dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını sizlere iletiyorum” dedi.

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