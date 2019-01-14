Avcıların yaraladığı karacanın tedavisi yapıldı

Gülsen AKYOL MUTLU/GÖRELE(Giresun),()-GİRESUN'un Görele ilçesinde, avcıların yaraladığı yavru karaca vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Görele ilçesi, Aydınlar köyünde yöre halkı dün öğle saatlerinde avcılar tarafından yaralanmış vaziyette bir yavru karaca buldu ve durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaralı karacayı tedavisini yaptırmak üzere veteriner hekime götürdü. Tedavisi yapılan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.