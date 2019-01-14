Avcılar sezon sonu yemeğinde buluştu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, av sezon sonu dolayısıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Avcılık ve Atıcılık Derneği Kulübü binasında düzenlenen yemeğe Kaymakam Eflatun Can Tortop, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve kulüp üyeleri katıldı. Yemekte dernek üyeleri tarafından sezon içerisinde avlanan av hayvanlarından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Sezai Özkalkan, dernek çatısı altında 500 üyeleri olduğunu söyledi. Özkalkan, "Burada her yıl olduğu gibi avcıların birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu göstermek istiyoruz. Avcılarımız katliam değil bilinçli ve doğayı seven avcılardır. Her sene olduğu gibi geleneksel olarak sezon bittiği zaman yemek veriyoruz. Yemeğimize ilçe protokolünü davet ediyoruz. Av sezonumuz Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. Normalde ekim ayında açılır ve ocak ayı içerisinde av sezonu sona erer. Derneğimiz çatısı altında 500 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan 200 asil, 300 tanesi de yedek üyeden oluşur. Malum kış aylarındayız, arkadaşlarımızla geçen kar yağışında yemleme çalışması yaptık ve Milli Parklar da bize destek oldu. Bizim amacımız sadece av vurmak değil, avı da korumak" dedi.

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