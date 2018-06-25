Avcı ve Günay'dan pastalı kutlama

AK Parti Eskişehir Milletvekili, eski bakanlardan Nabi Avcı ile milletvekili Emine Nur Günay, seçim başarısını pasta keserek kutladı.

Milletvekili Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, seçim değerlendirmesi yapmak amacıyla Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Odunpazarı Ak Parti seçim bürosunda düzenlenen toplantıda konuşan Nabi Avcı, güzel bir kampanya dönemi geçirdiklerini söyledi. Seçim sürecince emeği geçen herkese çok teşekkür eden Avcı, "inşallah alınan netice Eskişehir'e, milletimize, ülkemize, çocuklarımıza hayırlar getirecek diye ümit ediyorum. Bu bir basın toplantısı değil, sohbet toplantısı ama galiba şimdi bir basın toplantısı yapıyor olsaydık konuşacak birçok konu olacaktı bunun için biraz sohbet ve basın toplantısı karışımı gibi olacak. Bu bizim kampanyamızın ruhuna da uygun. Kampanyamız da böyle yürüdü zaten. Formel kalıplar içerisinde bir kampanya yapmadık. Ak Parti olarak özellikle daha sivil, daha halkın içinde bir çalışma yürüttük. Tüm aday arkadaşlarıma, parti teşkilatıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Avcı, alınan seçim galibiyeti ile yerel seçimlerin erken yapılması gündeme gelip gelmeyeceği yöndeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Erken yerel seçimi sanmıyorum. Yani bunu kişisel düşüncem olarak söylüyorum. Zaten yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Erkeni bunun 3 aydır, 2 aydır. Dolayısıyla durduk yerde kurallarla oynamanın manası da yok. Zaten erken değil artık seçim kapıya dayanmış durumda. Dolayısıyla öyle bir ihtimal yok. Bana arkadaşlar da sordular. Bu rüzgardan sonra, bu seçim başarısı ile böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi önümüzdeki 5-6 ay içerisinde bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de kendimizi anlatmak için iyi bir zaman kazanmışız diye düşünüyorum."

Toplantı sonrasında Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, birlikte pasta keserek seçim başarısını kutladı.

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