Avanos'ta bonzai kullanan 2 kişi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, araç içinde bonzai kullandıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Avanos Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Su Deposu civarında devriye görevi yaparken, durumundan şüphelendikleri Kayseri plakalı araç içinde bulunan A.T. ve F.Y.'nin kimlik sorgularını yaptı. Bu kişilerin, GBT sorgulamalarında, “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının bilgisi dahilinde araç ve 2 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda üç parça halinde toplam 4.3 gram bonzai ele geçirildi. Araçtakiler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek” suçlarından yasal işlem yapıldı.