Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde emlakçılık yapan Ramazan Yaman(57) kendisine ait iş yerinde av tüfeğiyle intihar etti.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Ramazan Yaman, iddiaya göre işlerinin bozulup, borçlanması üzerine bunalıma girdi. Yaman, işyerinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi. İşyerinden silah sesi duyanların polise bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri Yaman'ı kanlar içinde buldu. Gelen sağlık ekipleri de Yaman'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yaman’ın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.