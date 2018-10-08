Av. Aziz Erbek: Adana'ya sosyal belediyeciliği getireceğiz

Can ÇELİK/ ADANA, ()-ADANA Barosu eski Başkanı Avukat Aziz Erbek, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı. CHP'nin resmi ilk Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Erbek, "Adana’ya sosyal belediyecilik anlayışını getireceğime söz veriyorum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’ndeki CHP İl binasına gelerek aday adaylığı başvuru belgelerini CHP İl Başkanı Emrah Kozay’a teslim eden Av. Aziz Erbek, Adana halkı için var gücüyle çalışacağını dile getirdi. Başvuru sonrası il binası önündeki vatandaşlara konuşan Erbek şöyle dedi:

"Adana’ya sosyal belediyecilik anlayışını hep birlikte getireceğiz. Özellikle burada engelli vatandaşlarımızı görüyorum. Ben bizzat bu kardeşlerimin hayatını kolaylaştırmak için büyük bir özveriyle çalışacağım. Biz Adana’yı Akdeniz Bölgesi’nin inci kenti yapmayı hedefledik. Yollarıyla, meydanlarıyla yeni bir kent yaratacağız. Yeşil alanlarımızı arttıracağız. Biz örgütüyle, üyesiyle, seçmeniyle kenetlendik geliyoruz. Adanalı vatandaşlarımıza sesleniyorum. Artık halkçı belediyecilik geliyor."

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