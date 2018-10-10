AÜ'nün Meltem Kapısı yenileniyor

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi'nin (AÜ) doğu (Meltem) kapısının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversite yerleşkesinin Meltem Mahallesi'ne baktığı için Meltem Kapısı olarak bilinen Doğu Kapısı'nın yenileneceğini açıkladı. Üniversitenin en eski ve en çok kullanılan girişinin Doğu Kapısı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ünal, "Üniversitemizin şehre açılan kapısı demek abartı olmayacaktır. Bu nedenle Doğu Kapısı'nın üniversitemize gelen öğrencilerimizi ve misafirlerimizi karşıladığımız, vizyonumuzu ve misyonumuzu ortaya koyan, gözlere estetik görünen, gönüllerde saygınlık uyandıran bir giriş olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kapının mevcut haliyle artan öğrenci ve taşıt yoğunluğuna cevap vermediğini, özellikle sabah saatlerinde girişte trafik yoğunluğu yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Mustafa Ünal, "3. Etap Raylı Sistem Projesi'nden dolayı Meltem Kavşağı'nda düzenleme olacağını da dikkate alarak kapıyı yenileme kararı aldık. Yeni yapılacak kapı ile birlikte sadece görsel anlamda bir değişiklik yapılmayacak, aynı zamanda otomasyon sisteminde de yenilenme yapılacak. Yeni sistemde otomatik plaka okuma sistemi ile Kampüse giriş çıkış yapan araç bilgileri, kimlik okuma sistemi ile de şahıs bilgileri koordineli olarak anında ilgili birimlerle paylaşılacak. Bu durum üniversitemizde daha güvenli bir ortam oluşmasına katkı sağlayacak" dedi.

Prof. Dr. Ünal, kapının yenilenmesi 26 Haziran'da ihaleye çıktıklarını, 23 Temmuz'da da çalışmaların başladığını söyledi. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğine işaret eden Prof. Dr. Ünal, "Yenilenecek kapıda, üniversitelerin ürettiği bilgiyi ifade eden üst örtünün açılmış bir kitap, bu bilginin de güç ve yükselmeyi sağladığından ilham alınarak, Türklerde bilindik bir sembol olan 'Laçin Kartalı' motifinden faydalanılacak. Yapının yere oturan kısmında geleneksel yapı malzemesi taş, üst tarafında ise çelik kullanılarak geçmiş ile gelecek arasındaki bağ temsil edilecek" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Ünal, kapı projesinin AÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi İbrahim Bakır tarafından hazırlandığını kaydetti.

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