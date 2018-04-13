AÜ Hastanesi Acil Servisi yenileniyor

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nin Acil Servisi, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'nın destekleriyle yenileniyor.

Kente daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek ve her geçen gün artan talebi karşılayabilmek amacıyla hastane acil servisinin fiziksel olarak yenilenmesine ilişkin Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve Üniversite Destekleme Vakfı arasında protokol imzalandı. AÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda yapılan protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektör yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cem Oktay, Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete katıldı.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'nın, üniversitenin kuruluşundan bu yana en büyük destekçileri olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “Üniversite Destekleme Vakfı ile bugüne kadar pek çok birimimizde yaptığı proje ve çalışmalarla işbirliği içindeyiz. Bu protokol ile de bölgemizde ve ülkemizde önemli bir referans konumunda olan hastanemizin acil servis bölümünde vakfımızın destekleriyle yenileme çalışmaları yapılacak. Diğer bölümlerimizde olduğu gibi acil servis hasta sayımız da her geçen gün artıyor. Acil serviste yapılacak bu fiziksel yenileme ve bakım çalışmalarıyla halkımıza daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu projeyle sağladıkları önemli katkıdan dolayı Antalya Üniversite Destekleme Vakfına ve Başkan Tunç Uluç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Tunç Uluç ise “Akdeniz Üniversitesi 23 fakülte, 12 meslek yüksekokulu ve diğer tüm birimleriyle büyük bir üniversite. Vakıf olarak bizler üniversitenin her bir birimine destek olmak için çabalıyoruz. Buradan mezun olacak gençler yarının Türkiyesini şekillendirecek gençler. Üniversitemize destek ülkemize destek anlamı taşıyor. Bu açıdan bizler Akdeniz Üniversitesi'ni ihtiyaç duyduğu her alanda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise hastanenin şu anda bir renovasyon dönemine girdiğini, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması amacıyla yapılan bu yenileme çalışmasının, sağlık hizmetinde herhangi bir aksamaya sebep olmayacağını belirterek destekleri için Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'na teşekkür etti.

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