AÜ'de Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Programı Tanıtım Toplantısı

ANTALYA, () - MİLLİ Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde 'Yurt İçi Akademik Danışman ve YLSY Tanıtım Toplantıları' düzenlendi.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören resmi bursiyerlerin yurt içi akademik danışmanlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen toplantıların onüçüncüsü, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Tuba Korkmaz katıldı. Toplantıda aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yurt içi akademik danışmanlar da hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, ülkemizin son 15 yılda daha yoğun olmak kaydıyla bir kalkınma hareketliliği içinde bulunduğunu ve bu sürecin yoğun tempoda devam edeceğini ifade ederek, nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın karşılanması adına YLSY programının ve bu toplantıların önemli çalışmalar olduğunu belirtti. Cumhuriyet dönemiyle eşdeğer olan bu programa geçmişte dahil olan öğrencilerin günümüzde önemli noktalara gelerek ülkemize katkı verdiğini kaydeden Prof. Dr. Topal, ülkemizin geleceği adına bu çalışmaların devam etmesini ümit ettiklerini vurgulayarak, “Eğitime ne kadar önem ve değer verirsek geleceğimizi o kadar güvenceye alabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci ise 48 ülkede 4 bine yakın bursiyerin lisansüstü öğrenimine devam ettiğini, ancak artık sayının artırılmasındansa ülkenin ihtiyacına göre niteliğin artırılmasının ve öncelikli alanlarda bursiyer gönderilmesinin önemli olduğunu söyledi. Programın geçmişten gelen kronikleşmiş sorunları çözmek üzere hayata geçirildiğini belirten Çiftci, bu toplantıların ilk amacının bursiyerlerle yurt içi akademik danışmanlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek olduğunu vurguladı. Çiftci konuşmasını, ev sahipliği için Akdeniz Üniversitesi'ne ve çevre illerden gelen akademik danışmanlara teşekkür ederek tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından YLSY burs programı ile REBUS sistemi hakkında katılımcılara bilgi vermek üzere Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü uzmanlarınca sunumlar yapıldı. Toplantının ikinci bölümünde Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen YLSY Tanıtım Toplantısı'nda program hakkında genel bilgi verildi. Program dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

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