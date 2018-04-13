AÜ'de Koç Spor Fest Heyecanı Başlıyor

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi'nde spor, müzik ve eğlencenin festivali Koç Spor Fest, 16-20 Nisan tarihleri arasındaki etkinlikleriyle öğrencileri doyasıya eğlenceye çağırıyor.

16 Nisan Pazartesi günü başlayacak spor, müzik ve eğlence dolu içeriğe sahip Koç Spor Fest kapsamında farklı branşlarda heyecan dolu spor müsabakaları, oyun ve yarışmalar yapılacak. Etkinlik alanında yer alan dijital ve fiziksel oyun ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerin güzel vakit geçirip stres atacağı kampüste eğlence hafta boyu sürecek.

Ayrıca Şebnem Ferah'ın yeni albümünün eserleriyle konser vereceği Koç Spor Fest kapsamında; Harun Erdenay, Murat Özyer, Mehmet Ayan'ın katılımıyla 'Sayı Krallığı'ndan Milli Takım Başarılarına Uzanan Bir Sohbet' konulu panel gerçekleştirilecek. Panel, 17 Nisan Salı saat 14.00'te Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda yapılacak.

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