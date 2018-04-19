AÜ'de 'İnternet ve Bilişim' paneli

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından, İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında 'İnternet Teknolojileri ile Dönüşümün Bugünü ve Yarını' konulu panel düzenlendi.

'İnternet Teknolojileri ile Dönüşümün Bugünü ve Yarını' konulu panele bilişim alanında özel sektör firmalarının yöneticileri Osman Selçuk, Hamdullah Turgut, Volkan Vural, Cem Başer, Behçet Ülker ve Ünal Korkmaz'ın konuşmacı olarak katıldı. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sezgin Irmak'ın açılış konuşması yaptığı panelde konuşmacılar; 'İnternet Devrinde Veriyi Güce Dönüştürme', 'Havalimanlarının Bilişim Teknolojileri ile Dönüşümü', 'İnternet ve Teknoloji' ile 'Hayatımıza Giren Meslekler ve Yazılım Sektörünün Mevcut Yapısı ve Geleceği' konu başlıklarında sunum yaptı.

İnternet teknolojilerinin geçmişten günümüze geçirdiği değişimin de anlatıldığı panelde, bilgisayar teknolojilerinin inanılmaz bir hızla gelişerek insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği vurgulandı.

Katılımcılar, önümüzdeki yıllarda internet ve bilişim sektörünün öneminin daha da artacağının altını çizerek, birbirine bağlı, birbiriyle konuşan cihazların sayılarının giderek arttığı, robotların, akıllı sistemlerin, yapay zekaların, uzay teknolojilerinin konuşulacağını kaydetti. Panelistler bu nedenle öğrencilere mutlaka yabancı dil öğrenmelerini ve matematikle ilgilenmelerini istedi.

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