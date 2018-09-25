AÜ'de eğitim-öğretim yılı başladı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başladı. Lisans ve ön lisans kayıtları tamamlanırken, ek kontenjan yerleştirmeleri ise devam ediyor.

AÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Altuğ Erkan, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına 76 bin öğrenciyle başladıklarını, bu yıl 15 bin 300 kontenjan açıldığını ve yüzde 99.8 doluluk oranı yakalandığını ifade etti. Özel yetenek ve ek kontenjan yerleştirmelerinin ardından öğrenci sayısının daha da artacağını söyleyen Altuğ Erkan, AÜ'nün 24 fakülte, 7 enstitü, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 12 meslek yüksekokulu, 57 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim, araştırma ve topluma hizmet noktasında faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

'Ders ekle/sil' haftasında olan öğrenciler üniversitenin ilk gününde ders seçimlerinde yaşadıkları sıkıntıları giderirken, bazı öğrenciler de kampüs içinde bulunan Ceypark, Yakut ve Olbia çarşılarında bulunan sosyal alanları değerlendirdi.

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