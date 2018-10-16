AÜ'de 'DevFest Antalya 2018 Konferansı'

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Enformatik Bölüm Başkanlığı ve Google Developer Group Antalya iş birliği ile düzenlenen 'DevFest Antalya 2018 Konferansı' teknoloji meraklılarını buluşturdu.

AÜ Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen ve Antalya'nın en büyük yazılım etkinliği olan 'DevFest Antalya 2018 Konferansı'nda teknoloji ve inovasyon konulu oturumlar düzenlendi, alanında uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı. Öğrencilerden yoğun ilgi gösterdiği konferansta, AÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar da 'Yapay Zeka' konulu sunum yaptı. Sunumunda modern yapay zekanın gelişiminden söz eden Uluşar, yapay zekanın temel dört hedefinin; insan gibi davranmak, insan gibi düşünmek, rasyonel davranmak ve rasyonel düşünmek olduğundan bahsetti.

'Kişisel (sanal) asistanlar bizim için neler yapabilir?' sorusu ile devam eden Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar, dünyayla iletişim kurmada yapay zekanın iyi yönde kullanılabileceği gibi gelecekte kontrollerini kaybetmeleri ve dünyayı kontrol altına almaları gibi riskler taşıdığına da dikkati çekti.

'Girişimcilik', 'Blockchain ve Dağıtık Sistemlerin Geleceği', 'Yazılım Testleri', 'Başarılı Bir Mobil Uygulama Geliştirme Süreci' ve 'Yazılımcılıktan Girişimciliğe' gibi konuların anlatıldığı oturumlarla devam eden DevFest Antalya 2018 Konferansı, öğrencilere yönelik hediye çekilişiyle sona erdi.

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