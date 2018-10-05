AÜ'de, 21. Yüzyılda Asya ve Japonya konferansı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın katılımıyla, '21. Yüzyılda Asya ve Japonya' konulu konferans düzenlendi.

AÜ Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Öğke, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Kantarcı, öğretim üyeleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri katıldı.

Türk insanını ve yemeklerini çok sevdiğini bu nedenle Türkiye'ye geldiği günden bu yana kilo aldığını söyleyen Büyükelçi Miyajima, Japonya'da 2011 yılında yaşanan 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle yardımlarına ilk koşan ülkenin Türkiye olduğunu, gönderilen yardımların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Konferansa katılan AÜ öğrencilerine en çok sevdikleri ülkeyi soran büyükelçi, ilk sırada Japonya'nın yer almasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Büyükelçi Miyajima, Türkiye ile Japonya arasında daha çok diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini arzuladığını, bunun için de çaba harcamak gerektiğini söyledi.

Teknolojik gelişmişlik olarak Çin ve Japonya arasındaki karşılaştırmalardan da söz eden Büyükelçi Miyajima, Çin'in üretiminin daha çok olduğunu, ancak Japonya'nın teknolojik olarak daha ileri seviyelerde olduğunu söyledi. Japonya'nın Türkiye'deki şirket sayısının son yıllarda büyük artış gösterdiğini ifade eden Büyükelçi Miyajima, Türkiye ile Japonya arasındaki yardımlaşma ruhunun her zaman dinamikler içerdiğini, bu durumdan dolayı Japon halkının memnuniyetini bildirdi.

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