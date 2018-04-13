ATSO seçimine kamera itirazı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ikinci turdaki yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu ve TOBB delegelerinin belirlendiği seçimi kaybeden başkan adayı Ali Bahar, oy kullanılan alanın hemen üzerinde kamera olduğu gerekçesiyle seçimin iptali için itirazda bulundu.

ATSO'nun dün yapılan ve kırmızı listeyle ATSO Başkanı Davut Çetin'in 67, rakibi Ali Bahar'ın 43 oy aldığı seçime itiraz edildi. Başkan adayı Ali Bahar, Kepez 2. İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazda, oda ve borsa organ seçimleri mevzuatına ve gizli oy ilkesine aykırı olduğunu iddia ettiği seçimin iptalini istedi. Bahar'ın itiraz dilekçesinde, Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatının 'Oy verme' başlıklı 18'inci maddesinde, oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacağının belirtildiğine dikkati çekti. Aynı maddenin 5'inci fıkrasında da seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için kendilerine kapalı oy verme yeri gösterileceği, oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulmasının mecburi olduğunun düzenlenme altına alındığı kaydedildi.

Kapalı oy verme yerinin bulunduğu yerin üstünde, tavanda kamera olduğu ve gizli oy ilkesinin açıkça ihlal edildiği öne sürülen itiraz dilekçesinde, seçim yeri ve oyların kullanıldığı bölgenin belirlenmesinin, tamamen Bahar'a rakip olan mevcut yönetimin insifiyatifiyle belirlendiği dile getirildi.

Oyların kullanıldığı bölmenin hemen üzerinde, oy kullanımını çok net bir şekilde gören tepede kamera bulunduğu belirtilen dilekçede, “Bu şekilde oy kullanan kişiler üzerinde baskı, korku ve tehdit uygulanmakta, seçenler hür iradeleriyle özgürce oy kullanamamaktadır. Kapalı oy verme yerini ve kamerayı gösterir fotoğraflar ekte sunulmuştur. Sandık kurulu başkanına durumu bildirip tutanak tutulması ve mevzuata uygun bir şekilde oy kullanılması amacıyla uygun zemin hazırlanması için talepte bulunulmuşsa da sandık kurulu başkanı tarafından tutanak tutulmamış ve uygun zemin hazırlanmamıştır. Başkan, yönetim ve oda delegeleri seçimine ilişkin 12.04.2018 tarihli seçim gizli oy ilkesine, Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatının 18'inci maddesine ve hukuka aykırı olup seçimin iptal edilmesini talep ediyoruz" denildi.

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