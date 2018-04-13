ATSO Meclis Başkanlığına Süleyman Özer yeniden seçildi

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanlık Divanı seçiminde, Meclis Başkanı Süleyman Özer, meclis başkan yardımcıları Hatice Öz ve Sedat Gümüş, Katip Üye ise Adnan Kaya oldu.

ATSO Meclis Salonu'nda yapılan seçimde 111 Meclis Üyesi, Meclis Başkanı'nı belirlemek için yaşı en büyük Meclis Üyesi Şekip Dinçer başkanlığında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, seçimler öncesinde bir konuşma yapan Şekip Dinçer, “136 yıllık ATSO tarihinde olduğu gibi bu dönem için görev alan tüm meclis üyeleri üstlendikleri sorumluluğun gereğini yapacak, daha iyi bir Antalya hedefi doğrultusunda gece gündüz demeden çalışacaklardır" dedi.

Meclis Başkanlığı için son Meclis Başkanı Süleyman Özer ve son Meclis Başkan Yardımcısı Ender Kuzucular aday oldu. Meclis başkan yardımcılıkları için Hatice Öz, Sedat Gümüş, Hüseyin Sarı ve Hasan Ali Gönen aday olurken, Adnan Kaya da Meclis Katip Üyeliği için aday oldu.

Yapılan seçimde 57 oyla Süleyman Özer Meclis Başkanlığı'na seçilirken, meclis başkan yardımcılıklarına Hatice Öz ve Sedat Gümüş seçildi. Katip Üyeliğe ise Adnan Kaya seçildi.

Meclis Başkanlığı'na yeniden seçilen Süleyman Özer, “Desteklerinizden ve güveninizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra meclisimizle birlik beraberlik içinde Antalya'nın sesi olmaya hep beraber devam edeceğiz" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin de yeniden meclis başkanlığına seçilen Süleyman Özer'i tebrik ederek, “ATSO camiasına yakışan olgunlukta bir seçim süreci yaşadık. Meclis üyelerimizin verdiği oylar neticesinde yeniden başkanlığa seçilen Süleyman Özer'i, başkan yardımcılıklarına seçilen Hatice Öz ve Sedat Gümüş ile Katip Üyeliğe seçilen Adnan Kaya'yı kutluyorum" dedi.

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