ATSO İnovasyon Merkezi açıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), üyeleri ve girişimcilerin faydalanabileceği prototip üretimi, 3D yazıcı ve yapay zeka yazılımları için gerek duyulan altyapılara sahip İnovasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

ATSO'nun 2019 yılının teması Antalya 4.0 kapsamında açılışı gerçekleştirilen ATSO İnovasyon Merkezi (İNOVATSO) 'Hayal et, cesur ol, keşfet ve paylaş' sloganıyla tüm üyeleri ve girişimcilerin sanayi alanında prototip üretimi, 3D boyutlu yazıcı ve yapay zeka yazılımlarının üretilebileceği altyapıya sahip. İNOVATSO'nun açılış törenine Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, ATSO Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda iş dünyası temsilcisiyle girişimciler ve akademisyenler katıldı. Törende merkezin açılışına katkı verenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

ANTALYA 4.0 PROJESİYLE ÇIĞIR AÇILDI

Her alanda yeni fikirler ve yaklaşımların üretilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Yardımcısı Bolat, “Eğitimden turizme, tarımdan sanayiye her alanda değişime ihtiyaç duyuyoruz. Antalya 4.0 projesiyle güzel bir çığır açıldı. ATSO güzel bir altyapıya sahip merkezi Antalya'ya kazandırmıştır. Sanayiciler, tarım, turizm gibi tüm sektörlerin önünü açacak güzel bir merkez hizmete açılmıştır" dedi.

EN DONANIMLI MERKEZLERDEN BİRİ

ATSO'nun 2017 yılı temasının inovasyon, 2018-2020 temasının da Antalya 4.0 olduğuna işaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin, sanayi, turizm, tarım, ticaret gibi tüm sektörleri bir çatı altında toplayan, Antalya'nın tamamını kapsayan 4.0 çalışmalarında sona gelindiğini ve raporun önümüzdeki günlerde paydaşlarla paylaşılacağını söyledi. Bu yıl ilk alınan kararlardan biri olan İnovasyon Merkezi'nin de tamamlandığını kaydeden Çetin, merkezin donanım anlamında da Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

1 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İNOVATSO'da mekanik, elektronik ve yazılım atölyeleri bulunduğunu belirten Çetin, “Mekanik atölyesinde prototip hazırlamak, elektronik atölyesinde 3 boyutlu yazıcı, yazılım atölyesinde de yapay zekaya dayalı yazılımların yapılabileceği bir mekan veriyoruz. Dolayısıyla endüstri 4.0 teknolojilerinin bir kısmını üyelerimizin, şirketlerimizin ve girişimcilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sanayide çalışanlar prototipin ne kadar zor yapıldığını bilir. Antalya'da prototip yapabilecek bir merkez yoktu. Akdeniz Sanayi, OSB ve Serbest Bölge'deki üyelerimiz veya öğrencilerimiz bir prototip yapacağında bu cihazların hepsini bir yerde bulamıyordu. Şu an birçoğu mevcut ve biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bu merkeze 1 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık ve ihtiyaç oldukça yatırımlara devam edeceğiz. 1 milyon liralık yatırım umarım üyelerimize 10 milyon, 100 milyon lira gibi katkılar sağlar" diye konuştu.

AR-GE VE PATENTTE ÇOK GERİDEYİZ

Türkiye'nin geçen yıl toplam Ar-Ge harcamasının 8 milyar dolar olduğuna değinen Çetin, “Amazon'un geçen yıl Ar-Ge'ye harcadığı para 22 milyar dolar. Yani bizim ülke olarak Ar-Ge'ye ne kadar az para harcadığımızı burada görebiliriz. Geçen yıl Türkiye'nin toplam tarım sektörü Ar-Ge harcaması 53 milyon lira. Turizmde ise 450 bin lira. Sağlık sektöründe de 10 milyon lira civarında. Artık her kurum Ar-Ge merkezi çalışmaları yapmalı ve kendi bünyesinde Ar-Ge merkezlerini kurmalıdır. Çünkü Türkiye'nin harcadığı Ar-Ge miktarı dünyanın çok gerisinde. Ar-Ge'de geride kaldığımızda yenilik ve patent konusunda çok geri kalıyoruz. Geçen yıl ülke olarak Avrupa Patent Ofisi'ne 510 başvurumuz var. İsviçre ve Hollanda'nın ise 7'şer bin tane. ABD Patent Ofisi'ne ise 343 başvuru yapmışız, Çin'deki bir üniversitenin bizim 5 katı başvurusu var. Antalya'nın nüfusu 2.5 milyon, 12 patent başvurumuz var. Türkiye'de hala bu kültür gelişmemiş durumda. İNOVATSO şehrin içindeki gelişim ve networkü de sağlayabilecek" dedi.

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