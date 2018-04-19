ATSO heyetinden nezaket ziyaretleri

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri kent protokolünü ziyaret etti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve l Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran'a nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde ATSO'nun yeni döneme dair hedeflerini anlatan Başkan Davut Çetin, "Türkiye'de Oda ve Borsa seçimleri son derece demokratik süreçlerle yapılmaktadır. ATSO'da da bu süreç bir demokrasi şenliği havasında gerçekleşti. ATSO, 136 yıllık tarihi ve 40 bini aşkın üyesi ile kentimizin en güçlü kurumlarından birisi. Ben ve arkadaşlarım üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bizlere gösterilen teveccühün gereğini yapmak için var gücümüzle çalışacağız, kentimizin tüm kurumlarıyla el ele Antalya'nın çıtasını daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Başkan Menderes Türel ve Garnizon Komutanı Tahir Savran, ATSO'nun yeni yönetimine görevlerinde başarı diledi.

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