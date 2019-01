ATSO'dan kişisel bakım semineri

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesindeki ATSO Akademi tarafından 'kozmetik ve kişisel bakım bilgilendirme' semineri düzenlendi.

ATSO 16 Grup Meslek Komitesi, Estetica Dergisi, Artistik Kuaförler Derneği ve L'oreal Professionnel Ürünleri işbirliğinde ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 'kozmetik ve kişisel bakım bilgilendirme' seminerine öğrenciler ve sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Seminerin açılışında konuşan ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, "ATSO, her sektörden temsilcileri bünyesinde barındıran, iş dünyasının kalbi olarak nitelendirdiğimiz bir kurumdur. Dolayısı ile oda olarak her sektörün sorununa çözüm üretmek, her sektörümüzü geleceğe hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kozmetik sektörünün, tüm sektörler içerisinde en büyük potansiyele sahip sektörlerden biri olduğunu belirten Cihangir Deniz, "İnsanlar, tarih öncesi çağlardan bu yana güzelleşme çabası içerisindeler. Güzellik talebi ve beğenilme içgüdüsü halen geçerliliğini korumakta ve hiç bitmeyecektir. Kozmetik sektörü, 10 yıldır yükselen kategoriler içinde yer alıyor. Bundan sonra da büyümenin devam edeceğine dair güçlü çalışmalar var. Nitekim bu trendin de etkisi ile, kozmetik ve kişisel bakım sektörü her zaman ekonomik krizlerden en az etkilenen sektör olmaktadır" diye konuştu.

ONLİNE PAZARDA ANTALYA FİRMALARI FARK YARATIYOR

Türkiye'de kozmetik ve kişisel bakım sektörünün dünya geneline kıyasla çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Deniz, "Kişisel bakım ve kozmetik harcaması Avrupa'da 159 dolar iken Türkiye'de ortalama 35 dolar. Önümüzdeki süreçte bizdeki rakam Avrupa'ya yaklaşacaktır. Kadınlarımız işgücüne daha fazla katılıyorlar, insanlarımız artık kişisel bakımlarına daha fazla özen gösteriyorlar ve bütçe ayırıyorlar. Sektör de buna paralel olarak büyüyor. Bundan 20-25 yıl önce Türkiye'de Kişisel bakım ve kozmetik zincir perakendeciliği diye bir sektörden bahsedemezdik. Bugün ise çok sayıda Türk firmasının sektörde oldukça güçlü şekilde yer aldığını görüyoruz. Antalya firmaları da bu noktada önemli başarılara imza arıyorlar. Türkiye'nin en büyük online pazar yerlerinde Antalya firmaları fark yaratıyorlar" diye konuştu.

GENÇLERE TAVSİYE

ATSO'nun her yıl 80'i aşkın konuda 3 binden fazla insana mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verdiğini de belirten Cihangir Deniz, seminere katılan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Gençlerimizden beklentimiz hangi işi yapıyor olursanız olun, yaptığınız işte fark yaratmanızdır. Bunun için de kendinizi iyi yetiştirmeniz, geliştirmeniz, dünyayı yakından izlemeniz, yeni fikir ve düşüncelere açık olmanız gerekiyor. Bizim neslimiz anne ve babaların 'başımıza icat çıkarma' telkini ile büyüdü. Siz, icat çıkaran, yeniliği kovalayan bir nesil olun. Sanatçı bakış açısına sahip olması gereken bir mesleği seçtiniz. Kültür-sanatı hayatınızın odak noktasına koyun. ATSO; ATSO Akademi bünyesinde düzenlediği eğitim programlarıyla, kültür-sanat eğitimlerinin verildiği Kültür Sanat Merkezi ile, yeni fikirlere destek veren inovasyon merkezi İNOVATSO ile sizlere destek vermeye hazırdır" dedi.

FOTOĞRAFLI