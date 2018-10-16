ATSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), hükümetin açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek verdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, hükümet tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde 'İndirim Kampanyası' başlatıldığını, ATSO olarak tüm üyeleriyle kampanyayı desteklediklerini söyledi. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıktığını ifade eden Başkan Çetin, artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşların, artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle de firmaların olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Enflasyonla mücadelenin işsizlik, yüksek faiz ve artan girdi maliyetleriyle mücadele olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "Tüm bu sıkıntıları aşmak için başlatılan 'Enflasyonla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür. İnanıyorum ki kamunun ve özel sektörün birliktelikle, ortak akılla, doğru adımlarla destekleyeceği bir program Türkiye ekonomisini rahatlıkla enflasyon-faiz-döviz sarmalından çıkarmaya yetecektir" dedi.

Türkiye ekonomisinin geçmişte çok daha büyük sorunları, enflasyon rakamlarını geride bıraktığını vurgulayan Davut Çetin, "Bu sıkıntılı süreci de topyekûn bir duruşla geride bırakacaktır. ATSO olarak, tüm üyelerimizin bu kampanyaya desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

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