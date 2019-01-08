ATSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda uygulamaya konan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerinin 2019 yılında da süreceğini söyledi.

Enflasyonla mücadelenin işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele anlamına geldiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, enflasyonla mücadeleyi 2019'da da sürdürmenin son derece önemli olduğunu belirtti. Çetin, "Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte hızlanan enflasyon ile halkın alım gücünün düşürmesinin, ekonomideki fiyat mekanizmasının bozulmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Bu düşüncelerle, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda kamu-özel sektör birlikteliği ile hayata geçen enflasyonla mücadele seferberliğinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına yansıdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda sektörlerimizden iletilen taleplerin hükümetimiz nezdinde karşılık bulması, üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek üzere vergi indirimlerinin hayata geçmesi son derece değerlidir. KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirilmesine yönelik kararın hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi desteklemek anlamında olumlu buluyoruz" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşadığı zorlukları geride bırakacak güçte olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "İnanıyorum ki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar kamu-özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla uygulamaya konacak yapısal reformlarla desteklenecek ve ülkemiz yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuyla ilgili bir açıklama yaptığını da hatırlatan Davut Çetin, “Başkanımız Hisarcıklıoğlu'nun da belirttiği gibi, bu mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ve odalar-borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına desteklerini sürdürecektir" ifadesini kullandı.

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