ATSO'dan 'E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon' toplantısı

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Antalya 4.0 Yılı kapsamında Avrupa Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen 'E-Ticarete İlk Adım' programı etkinlikleri kapsamında, 23 Ocak Çarşamba günü 'E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon' toplantısı düzenleniyor.

ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek toplantıda, Stock Mounth Satış Ekip Lideri Aslı Hamzaoğlu ve E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel, katılımcılarla tecrübelerini paylaşacak. Toplantı konuya ilgi duyan herkesin katılımına açık.