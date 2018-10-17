ATSO'dan 'Antalya 4.0' seferberliği

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komiteleri üyeleri, 2018 yılının son müşterek toplantısında Antalya Valiliği desteğiyle kente için bir vizyon belgesi oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Antalya 4.0 Projesi değerlendirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen ATSO meslek komiteleri toplantısına, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, Genel Sekreter Vildan Demer ve meslek komiteleri üyeleri katıldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ATSO Meslek Komiteleri üyelerinden Antalya 4.0 projesine katkı koymalarını ve çağın gerekliliği olan dijital dönüşüm seferberliğine sahip çıkmalarını istedi. Konuşmasında, programa katılım gösteren komite üyelerine teşekkür eden Başkan Çetin "Her biriniz ATSO seçimlerine girerek, 136 yıllık bu kurumsal yapı içerisinde sektörlerinizin, kentinizin ve ülkenizin sorunlarına çözüm üretmek üzere gönüllü oldunuz, üyelerimiz de bu sorumluluğu sizlere tevdi ettiler. Bu kurum bünyesinde hizmet etmek Antalya'ya hizmet etmektir. ATSO, Antalya'ya sahip çıkması gereken, Antalya'nın sahibi olması gereken bir kurumdur. Bizlerden beklenen de talip olduğumuz bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir" dedi.

ANTALYA 4.0 YILI

Antalya 4.0 projesi hakkında bilgi verdikten sonra meslek komitesi üyelerinden katkı isteyen Başkan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, geçen yılı ATSO inovasyon yılı ilan etmiştik. İnovasyon ödüllerini başlattık ve bu yıl yine devam ediyoruz. Geçen yıl Endüstri 4.0 çalışması yaptık. Bu yıl Sayın Valimizin ve belediyelerimizin de desteği ile Antalya 4.0 çalışması başlattık. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, Bu değişime ayak uydurmazsak işimizde devam edemeyiz. Ekonomide kriz dönemlerinde yenilik yapanlar ayakta kalır ve krizden güçlü çıkarlar. Bu nedenle çağın teknolojisine, dijital dönüşüm seferberliğine ayak uydurmak zorundayız."

Çalışmanın ilk ayağı olarak tarım, turizm, sanayi, ticaret ve kent ana başlıklarının çalıştaylarda masaya yatırıldığı anlatan Davut Çetin, "Bir altlık oluşmuş oldu. Bu toplantıda sizlerden de katkılarını alacağız. Bu katkıları oluşturacağımız nihai vizyon metnine yedireceğiz. İletişim, konuşmak yeni çözüm yolları üretmenin birinci şartıdır. Konuşarak çözemeyeceğimiz konu yoktur. Birlikten kuvvet doğar, hem Oda hem Antalya olarak birlik olmak zorundayız" dedi.

SANDIKLI TSO'YA ZİYARET

Program kapsamında ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, Genel Sekreter Vildan Demer; Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Özer'i de ziyaret etti. Ziyarette bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ile karşılıklı işbirliği olanakları görüşüldü.

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