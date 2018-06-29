ATSO'da vergi affı bilgilendirme toplantısı

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun'u makamında ağırladı. Görüşmede, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Temmuz'da ATSO'da düzenlenecek vergi affının konuşulacağı bilgilendirme toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ATSO Başkanı Davut Çetin, 7143 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmanın, devlete karşı borcu olanlar için son derece önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Çetin, “18 Mayıs'ta yayımlanan kanun ile devlete karşı borçların ödenmesinde önemli kolaylıklar sağlandığını görüyoruz. Bu tür düzenlemeleri muhataplarına iyi duyurmak ve anlatmak gerekiyor. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Temmuz'da ATSO'da düzenlenecek toplantının bu açıdan faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

ATSO ile işbirliği içerisinde yapılacak toplantıyı halka ulaşma noktasında çok önemsediklerini kaydeden Metin Uzun “Yapılan düzenleme ile toplumun birçok kesimi için önemli avantajlar sunuluyor. İstiyoruz ki kapsama girip de 'Ben bu kanunu duymadım' diyen bir vatandaşımız kalmasın. Yapılandırma kanunu kesinleşmiş borçlara son derece önemli ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında, yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor" diye konuştu.

Yapılandırma kanununun borçları 18 taksitte 36 aylık sürede ödeme imkânı verdiğini de aktaran Metin Uzun, "Taksitlere, bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamında yapılandırılabilecek. YURT-KUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkânını da getirmektedir. Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor" diye konuştu.

SON BAŞVURU: 31 TEMMUZ

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurması gerektiğini kaydeden Uzun, "Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI