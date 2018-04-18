ATSO'da görev dağılımı yapıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Davut Çetin'in başkanlığındaki ATSO'da başkan yardımcılığı görevine Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan, sayman üye görevine ise Ayhan Kızılsavaş getirildi.

ATSO'nun 7 Nisan'da yapılan seçimler sonucunda göreve gelen yönetim kurulu üyeleri, Kepez 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Köse'yi ziyaret ederek mazbatalarını aldı. ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımının yapıldığı toplantı sonucunda başkan yardımcılıklarına Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan'ın, sayman üyeliğe ise Ayhan Kızılsavaş'ın getirildiğini bildirdi.

Yeni yönetim kurulunun ATSO ve Antalya için hayırlı olmasını dileyen Başkan Davut Çetin, 136 yıllık köklü tarihe ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olan ATSO'nun yeni yönetiminin devir aldığı çıtayı çok daha yukarılara taşımak için var gücü ile çalışacağını kaydetti.

Böylece ATSO Yönetim Kurulu'nda nihai görev dağılımı şu şekilde gerçekleşmiş oldu:

"Davut Çetin (Başkan), Mızrab Cihangir Deniz (Başkan Yardımcısı), Mustafa Atılgan (Başkan Yardımcısı), Ayhan Kızılsavaş (Sayman Üye), Erol Erkan (Üye), Nilay Akbaş Tarakçı (Üye), Cahit Şahin (Üye), Mustafa Ayanoğlu (Üye), Zeki Erdoğan (Üye), Hüseyin Eroğlu (Üye), Murat Totoş(Üye)."

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