ATSO'da 'deprem gerçeği' konuşuldu

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 44. Grup (Mühendislik) Meslek Komitesi ve TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in konuşmacı olduğu 'Deprem Gerçeği: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz ve Antalya' semineri büyük ilgi gördü.

ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın, TMMOB'ye bağlı çok sayıda oda başkanı ve yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Mustafa Ayanoğlu, doğal afetlere bilimsel bakış açısı ile hazırlanılması gerektiğini kaydetti ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamalardan örnekler vererek şöyle konuştu:

“Bugün dünyanın en büyük 3'üncü ekonomisi konumundaki Japonya'da deprem hayatın bir rutini haline gelmiş durumdadır. Birçok ülkede yıkıma neden olabilecek büyüklükteki depremler herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı sıradan bir olay olarak değerlendirilmektedir. Çünkü Japonlar teknolojiyi, bilimsel yaklaşımı kullanarak önlemler almışlar, binalar ve yapılar için standartlar belirlemişler, halkı bilinçlendirmişler ve depremle birlikte yaşamayı öğrenmişlerdir. Bakınız; Hollanda dediğimiz yer, bugün büyük bir kısmı deniz seviyesinin altında yer alan, 1300'lü yıllarda sel felaketi ile 50 bin vatandaşını kaybetmiş bir ülkedir. Bilimsel yaklaşıma dayanan adımlar ve önlemler sonucunda gelinen noktada Hollanda'da 1953'ten bu yana herhangi bir sel baskını yaşanmıyor. Ülke, denizden aldığı toprakları da kullanarak dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi haline gelmiş durumdadır."

SOMUT ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını ve binlerce insanın ölümüne yol açan depremler yaşandığını vurgulayan Ayanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiyemiz bir deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar içimizi acıtan çok sayıda deprem felaketi ile sarsılmıştır. Binlerce canımız toprak altında kalmıştır. Bizim de deprem gerçeğini önümüze koyup bilimsel temelli adımlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Depremle yaşayan gelişmiş ülkelerin yaptıkları bellidir. Türkiye'de de bunları daha çok konuşmamız, değerlendirmemiz ve somut adımlar atmamız gerekiyor. Antalya gibi ülkemizin dünyaya açılan vitrini konumundaki bir kentte bile deprem master planı adeta bir tabu durumundadır. Mevcut yapı denetim düzenlemesinden önce yapılan binaların durumu sorgulamaya muhtaçtır. Belediyelerimiz mutlaka bu konuda çalışıyor, ancak Allah korusun, bugün ağır bir deprem olsa toplanma alanları ve afet planı hakkında hiçbirimiz bilgi sahibi değiliz. Bu toplantı vesilesiyle bu gibi konuların da konuşulması, tartışılması son derece önemlidir. İstiyoruz ki bugün hocamızın anlatacakları burada kalmasın. Aldığımız bilgilerden yola çıkarak mühendis ve mimar odalarımızla, bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, akademisyenlerimizle ve tüm sivil toplumla birlikte Antalya için geniş katılımlı bir afet planı hazırlığına girelim. Deprem master planı konusunda somut adımlar atalım. Antalya, deprem konusunda bilinçlenme duyarlılığın gelişmesi ve somut adımlar noktasında tüm Türkiye'ye örnek olabilir. Bu konuda hepimize görev düşmektedir."

Açılışta konuşan TMMOB Harita Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın ise Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu dile getirdi. Depreme hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Aydın, “Toplantının herkes için güzel geçmesini umut ediyorum. ATSO'ya da bizlere yaptığı ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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