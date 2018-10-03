ATSO Başkanı Çetin'den enflasyon değerlendirmesi

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, alışık olmadıkların enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bütün toplum olarak radikal bir istikrar programı uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu görmeli ve yapısal reformlara kendimizi hazırlamalıyız" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın açılmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Çetin, "Enflasyon rakamları, tüketici için zor, üretici için çok daha zor bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Maalesef alışık olmadığımız enflasyon rakamları ile karşı karşıyayız. Artık durumun ciddiyeti nedeniyle ekonomi yönetiminin piyasaya vereceği güven, atacağı adımlardaki doğru zamanlama, kararlılık ve kapsayıcılık artık çok daha önemli hale gelmiştir. Bütün toplum olarak radikal bir istikrar programı uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu görmeli ve yapısal reformlara kendimizi hazırlamalıyız" dedi.

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:

"2018 Eylül ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 6,30, yurtiçi ÜFE'de yüzde 10,88 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 24,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,15 artış göstermiştir. TÜFE'de 6.30 enflasyonun 1.67'si akaryakıt ve ulaştırma fiyatlarından, 1.49'u gıda sektöründen, 0.91'i ev eşyası grubundan, 0.82'si elektrik ve doğal gaz zammı nedeniyle konut grubundan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte mevsim geçişi ve girdi maliyetlerindeki artış sonucu artan gıda fiyatları enflasyonun tek nedeni değildir."

EN YÜKSEK ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışın yüzde 11,41 ile ev eşyası, yüzde 9,15 ile ulaştırma ve yüzde 7,42 ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarında gerçekleştiğini anlatan Başkan Çetin, yıllık bazda enflasyondaki en fazla artışın yüzde 37,28 ile ev eşyası, yüzde 36,61 ile ulaştırma ve yüzde 30,61 ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Çetin, üretici fiyatlarında artışın yüzde 46'ya yükselmesi ve TÜFE oranının çok üzerinde seyretmesinin reel sektör açısından oldukça sorunlu olduğunu söyledi. Üretici fiyatlarında aylık yüzde 10.88 artışın 2.74 puanı, yani yüzde 25'inin elektrik ve doğal gaz zamlarından kaynaklandığına değinen Davut Çetin, "Gıda, tekstil, metal gruplarının enflasyon katkıları da yüksektir. Yİ-ÜFE'de, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,65, imalat sanayi sektöründe yüzde 9, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 40,21 ve su sektöründe yüzde 0,65 artış olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Başkan Çetin, bir önceki aya göre en fazla artışın yüzde 40,21 ile elektrik ve gaz, yüzde 16,95 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 13,74 ile kimyasallar ve kimyasal ürünlerde olduğunu söyledi.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN TAVRI ARTIK ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Mevcut rakamların üretici-tüketici enflasyonu makasının açılmaya devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Davut Çetin, "Diğer taraftan piyasadaki durgunluk ve daralma nedeniyle üreticilerimiz maliyetlerini fiyat etiketlerine yansıtamıyor. Türkiye ekonomisi yıllarca konuşulan düşük kur-yüksek faiz yapısından, şimdi yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek faiz durumuna geçmiştir. Enflasyon faizleri yukarı çekmekte, faizlerdeki yükselme ise üretimi frenlemektedir. Bu stagflasyon sarmalından orta ve uzun vadede kalıcı çıkışın yolu sürekli dile getirdiğimiz adalet sisteminden eğitim sistemine, vergi sisteminden yönetişime uzanan yapısal reformlardır. Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin piyasaya vereceği güven, atacağı adımlardaki doğru zamanlama, kararlılık ve her alanda kapsayıcılık artık çok daha önemli hale gelmiştir" diye konuştu.

BATI AKDENİZ'DE ENFLASYON TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Davut Çetin, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde de enflasyonun oranının yüksek çıktığını söyledi. Batı Akdeniz'de TÜFE oranının, aylık yüzde 6,87, dokuz aylık dönemde yüzde 21,12 ve yıllık bazda yüzde 26,05 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Çetin, "TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 10., dokuz aylık enflasyonda 8., yıllık enflasyonda ise 11., sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık, dokuz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür" diye konuştu.

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