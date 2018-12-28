ATSO Başkanı Çetin: 2019 da kayıp yıl olabilir

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2018'in, ekonomide 2009 sonrasındaki en olumsuz yıl olduğunu, birçok kurumun 2019'da da küçülme beklediğini söyledi. Çetin, “Ekonomide güven verici reform adımları atarsak sermaye girişi artabilir. Bunu yapmazsak 2019 da kayıp yıl olabilir" uyarısında bulundu.

ATSO'nun 2018 yılı son meclis toplantısı olan Aralık ayı meclisi, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. ATSO'nun son meclisinde 2019 yılı bütçesi, 36 milyon TL olarak kabul edildi.

MÜZE İÇİN YERİNDE SEMBOL ESER

Müze tartışmasına değinen Davut Çetin, müze alanının Karayolları sosyal tesis alanına ve arka kısma doğru genişletilmesi ve yeni bir anıt bina projesi yapılması önerisini hatırlatarak, “Burada önemli olan Antalya için en güzel seçeneğin bulunması ve uygulanmasıdır. Antalya Müzesi'nin yerinin tarihi anlamı vardır. Orada Karayolları sosyal tesis alanını da kapsayacak şekilde uluslararası yarışmayla yeni bir proje yapılmalıdır. Böylece Antalya güzel bir sembol eser kazanır. Kent turizmine, kent ticaretine fayda sağlar" dedi.

EN ÖNEMLİ PROJE AÇIK VERİ MERKEZİ

Antalya 4.0 projesi için çok sayıda toplantı neticesinde raporun tamamlandığını ve raporda çok sayıda proje önerisi bulunduğunu belirten Çetin, “Projeler arasında en önemli konu açık veri merkezi. Bu merkez uzun vadeli bir hedeftir ve zamanla bütün sektörlerin beyni gibi çalışacaktır. Ayrıca akıllı yönetişim platformu, sıfır atık ve atıklardan biyolojik endüstriyel hammadde üretilmesi, etik tüketim- etik ticaret, akıllı seracılık pilot projesi gibi konular var. Ticarette dijital cadde, bilişim fuarı, akıllı lojistik merkezleri, turizmde akıllı kart ve mobil uygulamalar, dinamik bir Antalya portalı gibi öneriler bulunuyor. Sanayide açık inovasyon ağı kurulması ve Antalya'nın kilit teknolojileri konusunda somut öneriler yer almaktadır" diye konuştu.

BİLİŞİM FUARI GELİYOR

Bir başka çalışmanın dijital dönüşüm eğitimleri olacağını söyleyen Çetin, “Bunu bütün sektörler için yapacağız. Farkındalık yaratmak ve teşvik etmek için dijital işletme ödülleri vermeyi düşünüyoruz. Bir önemli hedefimiz Antalya'ya Bilişim Fuarı getirmek olacaktır. Sanayideki hedefimiz ise İNOVATSO ile birlikte açık inovasyon netvörkü geliştirmektir. Bunlar odamızın doğrudan çalışacağı konulardır. Bunların dışında akıllı ticaret planlaması, akıllı lojistik merkezleri gibi konularda da proje raporlarımızı bakanlıklara ve belediyelerimize sunacağız. Artık elimizde dünya örnekleri var, bunların örnek alınmasını isteyeceğiz" dedi.

2018 EN KÖTÜ YIL

Dış politikadaki olumlu gelişmeleri demokratikleşme ve ekonomi alanlarında da görmeyi arzu ettiklerini, 2019'un demokrasi ve ekonomide reformlar yılı olması gerektiğini belirten Davut Çetin, 2018'in, ekonomide 2009 sonrasındaki en olumsuz yıl olduğunu kaydetti. Çetin, “Bu yılın son üç ayında ekonomide küçülme olduğunu öncü göstergeler ortaya koymaktadır. Önümüzdeki 4-5 ay ekonomide yavaşlama devam edecek. Birçok kurum 2019'da Türkiye ekonomisinde küçülme bekliyor. Eksi 3 bekleyen kurumlar var, ama artı 3 bekleyen kurum yok. İlk iki çeyrek sert küçülme zaten artık herkesin kabul ettiği bir durum. Üçüncü çeyrekten sonra büyüme başlasa, yıllık büyüme pozitif olsa bile düşük kalacak. Aşırı kötümserlik gibi, aşırı iyimserlikten de kaçınmalıyız, çünkü ikisi de güven kaybına neden olmaktadır. Reel sektördeki sıkıntılar ciddiye alınmalı ve gerçekçi konuşmalıyız. Ekonomide güven verici reform adımları atarsak sermaye girişi artabilir. Bunu yapmazsak 2019 da kayıp yıl olabilir" diye konuştu.

ANTALYA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

2018 yılı Antalya ekonomisinin turizmdeki artış sayesinde biraz nefes aldığını dile getiren Çetin, diğer sektörlerde maliyet artışları ve finansman zorluğunun yarattığı sıkıntıların arttığını söyledi. Piyasadan yoğun şikayetler aldıklarını belirten Çetin, Antalya verilerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “2018 yılını turizmde yüzde 30, vergi tahsilatında yüzde 34, konut satışında yüzde 5 artışla kapatıyoruz. Karşılıksız çek oranı geçen yıl ile aynı. Bu yıl kredi artışımız aynı olmasına rağmen, mevduat artışında ve KDV tahsilatında fark atmış durumdayız. Antalya'da takibe düşen kredi oranı yüzde 3.3 olmuştur. Ekonomide daralma nedeniyle asıl sorunun yeni başladığını söyleyebiliriz" dedi.

ORTALIKLIK ÖNERİSİ

Durgunluğun ekonomiye kaynak girişi olana kadar devam edeceğine değinen Çetin, “Önümüzdeki aylar dünyada doların güçlenebileceği, sermaye hareketleri olabilecek aylardır. Bu nedenle dikkatli, hazırlıklı olmalıyız. Böyle zamanlarda imkânı olan ortaklık yaparak sermaye güçlendirmelidir. Yine de biz Antalya olarak moralimizi bozmayalım ve iyimser olalım. Gelecek yıl turizmden dolayı beklentilerimiz olumlu. Almanya'da kasım ayındaki paket tur satışlarında İspanya, Yunanistan satışlarında ciddi düşüş görülürken, Antalya yüzde 54 artışla ilk sırada gelmektedir. Eğer bu trend ve kur avantajı devam ederse, turizmde gelecek yıl yeni bir zirve yapabiliriz" dedi.

1 EURO TANITIM İÇİN KULLANILSIN

Havalimanlarında yurtdışı çıkışlarına güvenlik ücreti getirileceği gibi bir konu çıktığına da dikkat çeken Davut Çetin, “Yurtdışı çıkışlarından 3 euro alınacağı, bunun yarısının Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne, yarısının havalimanı işletmecisine verileceği haberleri var. Biz turizm tanıtım fonuna destek için bu uygulamayı istemiştik, şimdi bu gelişmeyle karşılaştık, bunu da anlamadık. Eğer bir fon yaratılacaksa bunun 1 euro'su kent tanıtımı için kullanılmalıdır. Bu konuda net bir açıklama yapılmalıdır. 2019'da turizmde ve diğer sektörlerde daha fazla sorun yaratacak uygulamalardan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

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