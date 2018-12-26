ATSİAD kuruldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-Akdeniz Tüccar ve Sanayici İşadamları Derneği, genişletilmiş toplantısını ATSİAD A.Ş.’nin kuruluşu ile birlikte yılbaşını düzenledikleri kokteylle kutladı.

Birlikten doğan güç sloganıyla yola çıkan bölge işadamlarının bir araya gelerek kurduğu Akdeniz Tüccar ve Sanayici İşadamları Derneği, ATSİAD A.Ş.'yi kurdu. Kuruluşunun kutlandığı kokteyle, üyeler eşleriyle birlikte katıldılar.

ATSİAD A.Ş’nin kuruluş sürecinin tamamlandığını belirten Dernek Başkanı Yusuf Yılmaz, şirket yönetim kurulu başkanlığına, dernek yönetim kurulu üyesi iş insanı Haşim Sağır’ın getirildiğini açıkladı. Yılmaz, Akdeniz Tüccar ve Sanayici İşadamları Derneği üyesi işadamlarının güç birliği oluşturarak kurduğu şirketin, gelecekte büyük işler başaran bir holding seviyesine gelmesi için çalışacaklarını söyledi.

ATSİAD A.Ş’nin kuruluşu ve yılbaşı münasebetiyle verilen kutlama kokteyli, İskenderun Belediyesi Musiki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Udi Fatin Bereketoğlu ile yine aynı cemiyetin korosunda uzun yıllardır şarkılarını okuyan Nesrin Köybaşı’nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla devam etti.

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